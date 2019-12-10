Совершаева снова назначена замполпреда президента в СЗФО

Любовь Совершаева назначена распоряженем администрации президента на должность заместителя полпреда президента в СЗФО, сообщается на сайте полпредства.

До этого Совершаева была вице-губернатором Петербурга. На протяжении года она возглавляла администрацию губернатора и курировала вопросы внутренней политике. О ее уходе с поста стало известно еще в конце ноября, но от должности губернатор Александр Беглов освободил ее спустя две недели, 9 декабря.

Совершаева долгое время работала в полпредстве, прежде чем перейти на некоторое время в Смольный. Она занимала должность заместителя полпреда в СЗФО с 2000 года, но с 2006 по 2013-й прервалась на работу в совете директоров банка «Россия». С 2013 года она работала совместено с Бегловым, который в то время был полпредом президента в СЗФО. ЗАКС.Ру писал, как это было, и почему в уходе Совершаевой нет ничего необычного.

Одновременно с новостью об уходе Совершаевой в Смольный пришли два новых вице-губернатора: Ирина Потехина и Валерий Пикалев. Они были официально назначены на должности накануне. Кандидатуры новых вице-губернаторов ЗакС утвердил 27 ноября. О том, как это было, - в материале ЗАКС.Ру.

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