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9:57

СМИ: На шамана Габышева завели дело о применении насилия к силовику

фото ЗакС политика СМИ: На шамана Габышева завели дело о применении насилия к силовику

В отношении шамана Александра Габышева возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, это – неофициальная информация от Следственного комитета, которую получила адвокат Ольга Тимофеева. «Якобы [дело заведено] за повреждение одежды одному из задерживавших его [Габышева] силовиков», - уточнил Прянишников.

Габышева задержали накануне в Якутии, когда он возобновил свой поход в Москву. Перед этим силовики пришли к его сестре, чтобы вручить повестку шаману, но та отказалась принять ее, посоветовав искать Габышева самим.

Шаман с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь «изгнать Путина». Он собирается провести некий «очищающий» обряд у стен Кремля. В сентябре его уже задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). В октябре амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза  его невменяемым – хотя адвокаты настаивали, что эта экспертиза не дает возможности дать адекватное заключение по состоянию человека.

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