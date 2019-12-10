Якутского шамана Габышева задержали на пути в Москву

Возобновившего поход через Россию в Москву шамана Александра Габышева задержали, сообщает координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

За несколько часов до этого в Якутске задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина. По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и увезли на опрос. Они сообщили Ростокину, что в отношении него могут возбудить дело по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) из-за видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили.

Накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались передать ей повестку на его имя о явке в управление службы. Екатерина отказалась принять повестку, посоветовав искать шамана на трассе.

Ранее стало известно, что шаман решил возобновить шествие в Москву, чтобы «изгнать Путина» Его цель - по-прежнему Кремль, добравшись до которого Габышев хочется провести некий «очищающий» религиозный обряд.

Габышев находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). В октябре амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза его невменяемым – хотя адвокаты настаивали, что эта экспертиза не дает возможности дать адекватное заключение по состоянию человека.