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14:15

Суд заслушал свидетелей по отмене выборов на УИК МО «Московская застава»

фото ЗакС политика Суд заслушал свидетелей по отмене выборов на УИК МО «Московская застава»

Московский районный суд провёл очередное заседание по иску об отмене выборов на избирательном участке №1290 муниципального образования «Московская застава». На заседании 11 декабря допросили пятерых свидетелей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск подали экс-кандидаты в муниципальные депутаты от «Яблока» Кирилл Касимов и Дмитрий Дехканбаев. От них свидетелями выступили члены УИК №1290, которые сообщили, что подведение итогов выборов 8 сентября прошло без нарушений. В частности, член УИК с правом совещательного голоса Ксения Образцова рассказала, что во время подсчета голосов часть членов комиссии сидели за столом, а другая часть стояла позади них. Один человек зачитывал фамилии из бюллетеня, а другие делали соответствующие отметки в специальных табличках, добавила Образцова. Все бюллетени было хорошо видно, считают свидетели от истцов. По их словам, действительные бюллетени после озвучивания голосов с них складывали на стол лицевой стороной кверху.

Это подтвердила видеозапись с подсчета голосов в день выборов на избирательном участке, которую  присутствующие просмотрели на заседании суда.

Представитель ИКМО заявил, что стоящим поодаль наблюдателям не могло быть видно бюллетени - их надо было поднимать в воздух и демонстрировать. Кроме этого, не составлялась «специальная таблица», заявил представитель ИКМО. При этом, он отказался уточнять, что именно это за документ.

Во время просмотра видеозаписи с пересчета голосов представитель истцов отметил, что мешок с бюллетенями принесли на пересчёт почти не закрытый. 8 сентября его упаковывали, замотав склотчем, а на видеозаписи пересчета скотчем заклеен только край мешка.

Помимо этого, судья решила привлечь к делу ещё трёх заинтересованных лиц - избравшихся депутатов округа: Кирилла Аракелова, Алексея Воробьева и Екатерину Виноградова. Из-за этого заседание перенесли на 20 декабря.

Ранее заинтересованными лицами стали другие два депутата: самовыдвиженец Павел Триполка и представитель «Единой России» Александр Шатыркин. По данным истцов, именно им было увеличено число голосов, из-за чего они смогли пройти в совет.

София Саттарова

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