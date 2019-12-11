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14:25

Пивоваров заступился за мундепа Грудина, которого пытаются отправить в армию

фото ЗакС политика Пивоваров заступился за мундепа Грудина, которого пытаются отправить в армию

Координатор "Объединенных демократов" и ответственный секретарь Ассоциации независимых муниципальных депутатов Петербурга Андрей Пивоваров выступил в поддержку мундепа МО «Правобережный» Федора Грудина, которому на прошлой неделе прямо во время заседания местного совета вручили повестку в военкомат. Сам мундеп считает, что настойчивое внимание военкомата к его персоне стало следствием конфликта с депутатом Законодательного собрания от "Единой России" Игорем Высоцким.  

Видеоролик в поддержку Грудина Пивоваров опубликовал в соцсетях 11 декабря. В своем заявлении оппозиционер напомнил, что Федор Грудин во время предвыборной кампании поднимал тему заграничной недвижимости семьи депутата Высоцкого. Речь идет о квартире площадью 132 кв.метра в Чехии, которая фигурирует в декларации супруги парламентария с 2012 года. Пивоваров уверен, что этот факт в частности и политическая деятельность независимого мундепа Грудина в целом и навлекли на него гнев представителей "Единой России". 

"Эти люди с высоких трибун говорят нам о патриотизме, об офицерской чести. На деле же пытаются просто заткнуть рот молодому парню, который говорит честно и справедливо, который говорит об их коррупции, неэффективности и слабости", - заявил Пивоваров, призвав всех неравнодушных встать на защиту муниципального депутата. 

Оппозиционер также напомнил, что похожая история с повесткой в военкомат после критики единороссов уже была в Петербурге. В 2017 году журналиста Сергея Кагермазова пытались отправить в армию после ряда расследований и неудобных вопросов спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. При этом к тому времени журналист уже подал заявление на альтернативную службу. 

Пивоваров напомнил, что петербургский парламент в политических кругах называют "казармой", а существенная часть депутатов является кадровыми военными. По мнению оппозиционера, недобросовестные политики готовы "тащить в свое армейское царство любого человека, который не согласен с ними и который готов бороться с их коррупцией".

Напомним, 5 декабря на заседание муниципального совета МО "Правобережный" явились военный комиссар Невского района и депутат ЗакСа Игорь Высоцкий. Представитель военкомата вручил мундепу Грудину повестку на 9 декабря. Сам мундеп утверждает, что и так регулярно посещается военкомат, от службы не уклоняется, а следующий визит был назначен на другую дату. Высоцкий же заявлял, что его одновременное с военным комиссаром появление в муниципалитете было совпадением. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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