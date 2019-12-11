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20:13

С учетом санкций Матвиенко видит смысл в проведении "внутренней Олимпиады"

фото ЗакС политика С учетом санкций Матвиенко видит смысл в проведении "внутренней Олимпиады"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, рассуждая над санкциями ВАДА в отношении российского государства и российских спортсменов, нашла целесообразным проведение некоей "внутренней Олимпиады". На нее ссылается РИА "Новости".

"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры", - заметила чиновница, напомнив, что у ее Отечества есть опыт подобного выхода из ущемленного положения и что такого рода игры по уровню спортивной борьбы не уступят общемировым.

При этом она все же добавила, что к традиционным глобальным соревнованиям не следует переставать готовиться.

Новые претензии ВАДА связаны с подозрениями в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов». Россия категорически не согласна с принятым решением о невозможности для своих спортсменов играть на олимпиадах и чемпионатах мира под флагом ее страны в течение ближайших четырех лет.

Политик Евгений Ройзман уверен в том, что российское государство, в отличие от российских спортсменов, наказывают справедливо, и не за манипуляции с допингом, а за "регулярное вранье", связанное с запрещенными препаратами.


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