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10:31

Навальный и Чичваркин повидались в Лондоне и обсудили финансирование ФБК

фото ЗакС политика Навальный и Чичваркин повидались в Лондоне и обсудили финансирование ФБК

Политик Алексей Навальный и предприниматель Евгений Чичваркин встретились на просторах Лондона, где на протяжении уже длительного времени живет последний, и обсудили вопросы дальнейшей кооперации.

Ранее, напомним, Чичваркин заявил о готовности материально поддерживать Фонд борьбы с коррупцией и оппозиционных российских политиков и мыслителей. На данный момент счета ФБК  находятся под арестом из-за уголовного дела об "отмывании" денег. Российские власти подозревают, что организация, внесенная в список НКО-иноагентов, нелегально спонсируется из-за рубежа, несмотря на её абсолютную финансовую прозрачность.

"Обсудили с Навальным, что финансирование пока будет от меня, как от частного лица, так как я гражданин РФ и другого паспорта не нажил. Так что Осиное гнездо белой эмиграции будет самой желаемой организацией на пути к Прекрасной России Будущего", - кратко поделился деталями встречи Чичваркин у себя в Facebook.

Некоторое время назад бизнесмен-экспат, приравнявший себя к "белой эмиграции", заявил, что постарается приложить силы для того, чтобы добиться перемен в России - в том числе, поддерживая ФБК.

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Фото: Facebook Евгения Чичваркина


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