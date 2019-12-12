Пензенского фигуранта дела "Сети" госпитализировали с пневмонией

Во время выездного заседания Центрального окружного военного суда, которое состоялось сегодня в Пензе, судья известил собравшихся, что фигуранта дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Василия Куксова экстренно госпитализировали с пневмонией, пишет "Новая газета".

"Нам сообщили, что лечение продлится до 17 декабря", - уточнил судья. Именно на это число и назначено следующее заседание.

Куксов начал жаловаться на здоровье еще в сентябре. Ему дважды делали компьютерную томографию легких, однако результаты исследования оставляли в тайне.

Суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.