Мундеп Грудин оспорил призыв в армию в суде

Призывная комиссия обязала муниципального депутата МО «Правобережный» Федора Грудина явиться 18 декабря для прохождения службы в армии. Об этом мундеп сообщил ЗАКС.Ру 12 декабря.

Грудин рассказал, что призывная комиссия приняла свое решение без голосования. Также на заседании не было председателя, добавил мундеп. На основании этого и наличия заболевания Грудин подал иск в Невский районный суд. Он уточнил, что оспаривает решение призывной комиссии. По словам муниципального депутата, на время судебного разбирательства его призыв приостанавливается (п.7 ст. 28 ФЗ). Также Грудин оспаривает штраф в 500 рублей за неявку в военкомат.

- Якобы неявка без уважительной причины 13 ноября. Я заранее предупредил [что не приду], указал уважительную причину и явился 20 ноября, через неделю, - пояснил мундеп.

Напомним, Грудин получил повестку в военкомат на заседании муниципального совета 5 декабря. Бумагу мундепу вручил лично военный комиссар Невского района Сергей Яковлев. Вместе с ним к началу заседания приехал депутат Законодательного собрания от «Единой России» Игорь Высоцкий, заявил Грудин. Сам Высоцкий сообщил, что просто решил посетить совещание муниципальных депутатов, на что имеет полное право.

Грудин связывает скорый призыв с прошедшей кампанией по мунвыборам – он опубликовал информацию о том, что Высоцкий якобы на муниципальном мероприятии агитировал за кандидатов от «Единой России». Мундеп напомнил, что он лишится мандата, в случае призыва в армию. Тогда большинство в муниципальном совете МО «Правобережный» получат представителя «Единой России».

Он согласен уйти в армию, если свои депутатские полномочия в горпарламенте сложит Высоцкий. По мнению депутата ЗакСа, мундеп уклоняется от службы в армии, обвиняя во всем «Единую Россию». Это не освобождает Грудина от воинской обязанности, считает Высоцкий.

«С этой точки зрения – все понятно. НО это не освобождает молодого человека призывного возраста годного к службе от воинской обязанности, а уклонение влечет уголовную ответственность. Надеюсь, что комиссариат и правоохранительные органы внимательно изучат высказывания и биографию депутата – призывника, и служба в ВС РФ пойдет ему только на пользу», - написал парламентарий «ВКонтакте».

За Грудина вступился координатор «Объединенных демократов» и ответственный секретарь Ассоциации независимых муниципальных депутатов Петербурга Андрей Пивоваров. Он также считает, что военкомат заинтересовался мундепом из-за его критики Высоцкого.

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