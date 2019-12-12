18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:50

ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга проводит традиционную закупку настольных часов. Предполагается, что эти сувениры представители парламента будут дарить на протокольных мероприятиях. Максимальная цена очередной партии часов - 496 тысяч рублей. 

В общей сложности ЗакСу требуется 55 тикающих сувениров пяти разных типов. Самыми дорогими, согласно техзаданию, являются настольные часы с боем "Аврора" - 12,5 тысяч рублей за штуку. Их заказывают в количестве 5 штук. Остальные модели стоят не дороже 10 тысяч рублей. 

23423523523.png (221 KB)В 2019 году это уже третья закупка часов для протокольных мероприятий ЗакСа. В мае парламент приобрел каменные настольные часы за 495,5 тысяч рублей. В марте - наручные часы за 496,6 тысяч рублей.

В 2018 году Законодательное собрание потратило на сувенирные часы около 2 млн рублей. Заказывались в том числе и такие же настольные часы, что и в декабре нынешнего года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 декабря, 18:39 ЗакС в ожидании ангела

11 декабря, 13:57 Макаров наградил маму Полтавченко и отца Турчака

11 декабря, 13:12 Из всех руководителей петербургского парламента Макаров отметил Тюльпанова

11 декабря, 12:48 Макаров назвал главными достижениями ЗакСа принятие Устава и Генплана

11 декабря, 12:41 Макаров: И с Полтавченко, и с Бегловым у нас никогда не было схваток

11 декабря, 12:16 "Может напомнить, что было с Мариинским дворцом?": Макаров обругал Вишневского

11 декабря, 11:54 Вишневский и Резник призвали депутатов ЗакСа заняться проблемой ввоза ядерных отходов

11 декабря, 11:28 ЗакС принял поправку в интересах завода “Игристые вина”

11 декабря, 11:16 Депутаты ЗакСа просят Путина не допустить ввоза в Петербург новой партии урановых "хвостов"

11 декабря, 11:01 ЗакС одобрил во втором чтении программу оказания бесплатной медпомощи в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:21 Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Левинталя

18:17 Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

18:12 Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

17:57 Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

17:55 Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

17:25 Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

17:20 Собственника исторического дома на Пионерской, 13, через суд заставят привести здание в порядок

17:01 Беглов стремительно теряет позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

16:54 Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

16:43 Росстат: Каждая шестая российская семья недоедает

16:17 Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

15:55 Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

15:50 ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

15:38 Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

15:25 Думские эсеры предложили серьезно пересмотреть наполнение потребительской корзины

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru