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18:49

Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

фото ЗакС политика Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

Расположенный на улице профессора Попова аккумуляторный завод "Ригель", подававший иск к губернатору и ЗакСу в мае нынешнего года, оспаривал включение своей территории объемом 5 га в список ЗНОП, и сумел одержать победу. В связи с этим, пишет издание "Канонер", собственники объекта вернулись к своему давнему желанию снести корпуса завода и застроить освободившуюся местность новым жильем.

Для этого появилось благоприятное условие: в Генплане "Ригель" фигурирует как зона жилой застройки, и в настоящее время ведутся переговоры о продаже земли под нее.

Отмечается, что в список ЗНОП территорию завода включили в начале года по инициативе спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который, как традиционно принято считать, курирует весь Петроградский район.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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