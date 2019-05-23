Суд принял иск завода «Ригель» к губернатору и ЗакСу Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск аккумуляторной компании «Ригель» к губернатору и Законодательному собранию города. Соответствующая информация опубликована 23 мая на сайте суда.

Согласно данным сайта, компания решила оспорить некий нормативно-правовой акт. О каком именно документе идет речь не сообщается. Заседание по делу назначено на 24 июня.

Ранее «Ригель» планировал застроить жилыми домами около 5 га в Петроградском районе около Иоанновского ставропигиального женского монастыря, как сообщало издание «Недвижимость и строительство Петербурга». По данным издания, несколько домовых советов района подали в комиссию по землепользованию заявку на включение этих земель в перечень проектов комплексного устойчивого развития территорий. Комиссия в апреле это предложение поддержала – «с целью развития бывших промышленных территорий ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель».

При этом, ЗакС внес территорию у монастыря в перечень зеленых насаждений общего пользования. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал эти поправки 18 марта.

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