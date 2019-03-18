Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП после возмущения защитников парка на Смоленке

Врио губернатора Алекcандр Беглов подписал законопроект, дополняющий перечень зеленых насаждений общего пользования, сообщили в Смольном. Документ вступит в силу через 10 дней.

За пару часов до этого в группе «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте» один из координаторов защитников парка Нэлли Вавилина напомнила, что ЗакС принял законопроект еще две недели назад, и упрекнула Беглова в затягивании процедуры в преддверии суда по иску градозащитников к застройщику по поводу парка на Смоленке. Она пригрозила, что активисты готовы к протестам, и что будут опубликованы документы о парке, «которые доказывают лживую позицию власти». При этом Вавилина отметила страницу Беглова во «ВКонтакте».

ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. Согласно им, от застроек теперь защищены территория в устье реки Смоленки, участок Митрофаньевского кладбища, скверы на улице Свободы, улице Профессора Попова и проспекте Обуховской обороны, несколько зеленых зон в Петергофе.

Накануне активисты «Зеленой коалиции» провели митинг на площади Ленина в защиту парков и скверов. Единоросса Константина Чебыкина огорчило то, что его коллеги якобы присвоили «победы себе и своим сторонникам». В конце 2018 года Чебыкин, наряду с оппозиционными депутатами, подавал поправку о включении территории в устье реки Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Ее поддержали депутаты-неединороссы, большинство представителей партии власти голосовать по ней отказались.

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