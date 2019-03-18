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14:52

Парки тоже часть политики

На площади Ленина 17 марта прошел  митинг в защиту зеленых зон Петербурга. В самом начале акции собралось около 150 человек, позже число участников увеличилось.

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В приветственной речи руководитель «Красивого Петербурга» и организатор акции Красимир Врански напомнил, что митинг удалось согласовать только со второго раза. Также он попросил присутствующих ставить подписи против вырубки лесопарка у особой экономической зоны «Новоорловская» на Суздальском шоссе, в защиту парка Малиновки и за инициативу назначить 2020 год – годом парков и скверов Петербурга.

На митинге выступили представители различных общественных движений в защиту той или иной зеленой зоны города. Представляющий защитников Муринского парка Олег Перетрухин заявил, что в 2018 году часть парка «втихаря от жителей» вывели из ЗНОП для постройки второй очереди спорткомплекса «Новая Арена». Сейчас инициативная группа пытается вернуть территорию в ЗНОП, добавил Перетрухин.

Врански отметил, что решение проблем парков и скверов находится на губернаторском уровне. Поэтому он решил выдвигаться в главы города, уточнил градозащитник. 

Депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский призвал продолжать борьбу за сохранение зеленых зон. Также он добавил, что работа инициативных групп не может быть вне политики.

- И год назад, и два я слышал от многих представителей инициативных групп: «Знаете, мы вне политики. Мы не занимаемся политикой. Не втягивайте нас в политику». Я всегда говорил одно и то же: то, чем мы с вами занимаемся – это и есть политика, это городская политика. Всё, что происходит: любой конфликт, любая горячая точка – это следствие неверных политических решений, следствие того, что власти плевать на людей. И надо бороться не со следствием, а с причиной, - уверен Вишневский.

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Он заявил, что необходимо менять власть в городе. Депутат призвал активных граждан выдвигаться в муниципальные депутаты. 

Его мнение поддержал другой парламентарий – Максим Резник. Он отметил, что разные политические силы должны объединиться против действующей власти в текущем году. Это сейчас ключевая задача, считает депутат. Он уточнил, что главное – чтобы власть поменяла свое отношение к гражданам.

Выступили и представители других парламентских партий (кроме "Единой России"). В частности, на сцену вышел член ЛДПР Евгений Ененков. Он заявил, что активисты его партии участвуют во всех мероприятиях по защите зеленых насаждений и также обозначил важность объединений. При этом, Ененков попросил организаторов все-таки не переводить в политику градозащитные мероприятия. 

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В завершении митинга Врански зачитал резолюцию, которую присутствующие приняли единогласно. В резолюции 13 пунктов. Среди них, сохранение многих зеленых насаждений, введение моратория на строительство в историческом центре города любых зданий за исключением объектов социальной инфраструктуры и другие требования.

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София Саттарова / фото: Михаил Масленников



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