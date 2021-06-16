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11:29

ЗакС попросит КГА изменить проект планировки территории для сохранения парка на Смоленке

фото ЗакС политика ЗакС попросит КГА изменить проект планировки территории для сохранения парка на Смоленке

Заксобрание Петербурга 16 июня утвердило текст заявления в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) об отмене отдельных частей документации по планировке территории. Депутаты предлагают внести изменения, которые бы полностью исключили возможность строительства на территории парка в устье реки Смоленки.

Как объяснил председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Сергей Никешин ("Единая Россия"), этот участок ранее включили в перечень ЗНОП, однако это решение могли обжаловать, поскольку земля была отмечена в проекте планировки как пригодная для строительства объектов. 

Процедура внесения поправок в проект планировок со стороны КГА должна быть автоматической, уточнил Никешин. По его словам, это на 99% защитит парк на Смоленке от риска застройки. 

Депутаты-василеостровцы Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев (беспартийный, избирался от "Справедливой России") и Константин Чебыкин ("Единая Россия") напомнили, что борьба за эту зелёную зону велась несколько лет и поздравили земляков с очередной победой. Чебыкин даже предложил Заксобранию "взять шефство" над парком и присоединить к зелёной зоне новую территорию.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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