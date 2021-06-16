ЗакС попросит КГА изменить проект планировки территории для сохранения парка на Смоленке

Заксобрание Петербурга 16 июня утвердило текст заявления в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) об отмене отдельных частей документации по планировке территории. Депутаты предлагают внести изменения, которые бы полностью исключили возможность строительства на территории парка в устье реки Смоленки.

Как объяснил председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Сергей Никешин ("Единая Россия"), этот участок ранее включили в перечень ЗНОП, однако это решение могли обжаловать, поскольку земля была отмечена в проекте планировки как пригодная для строительства объектов.

Процедура внесения поправок в проект планировок со стороны КГА должна быть автоматической, уточнил Никешин. По его словам, это на 99% защитит парк на Смоленке от риска застройки.

Депутаты-василеостровцы Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев (беспартийный, избирался от "Справедливой России") и Константин Чебыкин ("Единая Россия") напомнили, что борьба за эту зелёную зону велась несколько лет и поздравили земляков с очередной победой. Чебыкин даже предложил Заксобранию "взять шефство" над парком и присоединить к зелёной зоне новую территорию.

Сергей Еремеев

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