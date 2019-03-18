Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

Депутат ЗакСа от «Единой России» Константин Чебыкин 18 марта выразил недовольство риторикой своих коллег, выступивших накануне на митинге «Зеленой коалиции» в защиту парков и скверов.

«Присваивать «победы себе и своим сторонникам» становится для них нормой. Сохранение «зелёных легких» города – это заслуга десятков и сотен горожан, в том числе неравнодушных жителей Василеостровского района. Мы все, без «указания на политическую особенность», - гражданские активисты, депутаты всех уровней, районная администрация - многое сделали и продолжаем делать для появления «Парка на Смоленке» и других зеленых участков на карте города», - передает слова Чебыкина пресс-служба петербургского отделения «Единой России».

Участвовавший в митинге «Зеленой коалиции» депутат фракции Партия роста Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что ему не понятны претензии коллеги из «Единой России».

- Где Константин увидел, что на вчерашнем митинге кто-то присвоил себе какую-то роль? Кого он обвиняет? По-моему, об этом речи не шло. Когда я вспоминал о парке на Смоленке, я говорил, что это победа гражданского общества. Безусловно, частью этого общества являются и сторонники «Единой России». И слава богу, что Константин с нами пытается эту победу делить. Лучше делить победы, чем обвинять друг друга в поражениях, - заявил Резник.

В конце 2018 года Чебыкин, наряду с оппозиционными депутатами, подавал поправку о включении территории в устье реки Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Ее поддержали депутаты-неединороссы, большинство представителей партии власти голосовать по ней отказались.

Однако впоследствии представители «Единой России» подготовили и приняли новый пакет поправок в городской закон о ЗНОП, сохранив территорию у Смоленки.

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