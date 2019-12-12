Невзоров поддержал Сокурова в конфликте с главой Чечни

Заочная перепалка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и петербургским кинорежиссером, членом президентского СПЧ Александром Сокуровым нашла свою оценку у публициста Александра Невзорова. Обвиняя Сокурова в разжигании межнациональной розни, руководитель региона, по мнению Невзорова, не прав, и особенно он не прав в той части своего послания, где говорится, будто бы своей критикой России режиссер провоцирует плохое отношение к ней со стороны.

"Он бы снял звезду (Героя России - прим. ЗАКС.Ру) и отдал бы Александру Николаевичу: «Вот если тебе так больно, если тебе так важно — носи дорогой, носи!» Вот это было бы по-кавказски. А начинать мелочно сутяжничать и рассказывать, кто там кого, за какие уши тащит в санкции .. Можно подумать, это он притащил Россию в санкции", - раскритиковал детали конфликта публицист в эфире авторской радиопрограммы.

Признаваясь, что в любом случае поддержал бы своего друга, Невзоров добавил, что они с ним полярно реагируют на одни и те же вещи: там, где Сокурову больно, его друг-журналист смеется.

Напомним, все началось со встречи Владимира Путина с членами СПЧ, на которой Сокуров нашел странным, что условные псковские отставные военные носят такое же звание Героя России, что и Рамзан Кадыров. Главу Чечни это привело в негодование, и он даже предложил привлечь оппонента к ответственности.