Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

До конца 2019 года свыше 1700 молодых ученых и исследователей получат на свои изыскания денежную помощь от петербургского правительства в общей сложности на 87 млн рублей, сообщает официальный сайт Смольного.

Об этом стало известно в ходе очередной городской Ассамблеи молодых ученых и специалистов, на которой выступал губернатор Александр Беглов. Награждая стипендиатов правительства и победителей в борьбе за гранты, он публично выразил мнение, что город стремится как можно качественнее и заметнее поддерживать начинающих деятелей науки.

"Мы учредили десять стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физических наук имени Жореса Ивановича Алферова. Впервые будем вручать их в 2020 году", - анонсировал губернатор.

По состоянию на сегодняшний день ежегодно именные стипендии вручаются 310 петербуржцам, гранты достаются 440 студентам и аспирантам (от 20 до 50 тысяч рублей), а, кроме того, в результате конкурсного отбора 222 соискателя из среды молодых ученых удостаиваются субсидий (от 100 до 150 тысяч рублей).

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