18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:55

Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

фото ЗакС политика Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

До конца 2019 года свыше 1700 молодых ученых и исследователей получат на свои изыскания денежную помощь от петербургского правительства в общей сложности на 87 млн рублей, сообщает официальный сайт Смольного.

Об этом стало известно в ходе очередной городской Ассамблеи молодых ученых и специалистов, на которой выступал губернатор Александр Беглов. Награждая стипендиатов правительства и победителей в борьбе за гранты, он публично выразил мнение, что город стремится как можно качественнее и заметнее поддерживать начинающих деятелей науки.

"Мы учредили десять стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физических наук имени Жореса Ивановича Алферова. Впервые будем вручать их в 2020 году", - анонсировал губернатор.

По состоянию на сегодняшний день ежегодно именные стипендии вручаются 310 петербуржцам, гранты достаются 440 студентам и аспирантам (от 20 до 50 тысяч рублей), а, кроме того, в результате конкурсного отбора 222 соискателя из среды молодых ученых удостаиваются субсидий (от 100 до 150 тысяч рублей).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:36 Муниципал: Экс-кандидат в МО «Академическое» написал заявление в полицию на главу ТИК №11

20:55 Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

20:48 Ради элитного жилья может исчезнуть производитель продукции для ВПК

20:30 Получивший условный срок студент Жуков "не хочет вариться в либеральном котле"

19:51 Невзоров поддержал Сокурова в конфликте с главой Чечни

19:16 Муниципал: MR7 обнаружил деловые связи главы МО №75 Коробко с членами УИКов

19:14 В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

18:49 Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

18:47 МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

18:21 Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Левинталя

18:17 Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

18:12 Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

17:57 Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

17:55 Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

17:25 Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru