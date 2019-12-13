Организатором убийства Шеремета считают автора гимна Сил спецопераций Украины

Правоохранительные органы Украины считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году музыканта и ветерана боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Влада Дробыша. Андрей Антоненко – автор неофициального гимна Сил специальных операций Украины.

Антоненко упоминается в тексте подозрения, который был вручен подозреваемой в убийстве, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко. Как говорится в тексте, досудебное следствие установило, что Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы», «стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности» решил «создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича».

Для этого, заявлено в документе, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и не установленных следствием лиц, имевших схожими с ним взгляды. Антоненко назван руководителем группы, в тексте документа заявлено, что он вместе с неизвестными лицами изготовил взрывное устройство, с помощью которого убили Шеремета.

По версии следствия, в ночь на 20 июля 2016 года Антоненко и Кузьменко прикрепили взрывчатку к днищу автомобиля Шеремета под водительским сидением. Кузьменко, считают правоохранители, вернулась на место происшествие, где поджидала, пока Шеремет отъедет от дома, и дистанционно привела взрывное устройство в действие.

Кузьменко подозревается в нарушении ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 УК Украины (убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы).

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозреваемых трое: кроме Антоненко и Кузьменко, это военная медсестра Яна Дугарь. Также фигурантами по делу проходят супруги Владислав и Инна Грищенко и другие участники конфликта на юго-востоке Украины. Основным мотивом убийства Шеремета считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.