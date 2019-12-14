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15:10

Семь депутатов ЗакСа получили грамоты из рук Матвиенко

фото ЗакС политика Семь депутатов ЗакСа получили грамоты из рук Матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на торжественном заседании ЗакСа 14 декабря вручила грамоты шести депутатам "Единой России" и одному представителю ЛДПР.

Внимания удостоились спикер ЗакСа и руководитель городского отделения партии власти Вячеслав Макаров, а также представители фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев, Андрей Горшечников, Алексей Макаров, Андрей Васильев и Игорь Высоцкий и член фракции ЛДПР, председатель бюджетно-финансового комитета парламента Максим Яковлев.

Благодарность была объявлена также начальнику управления государственной службы и кадров ЗакСа Дмитрию Быченкову.

Торжественные слова в честь 25-летнего юбилея Законодательного собрания, помимо Матвиенко, в Мариинском дворце произнесли полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, настоятель храма святого Николая Чудотворца Петр Мухин и другие.

Сергей Еремеев


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