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15:57

Сестер Хачатурян поддержали пикетами и в Петербурге

фото ЗакС политика Сестер Хачатурян поддержали пикетами и в Петербурге

Петербуржцы поочередно вставали в пикеты на Мало-Конюшенном мосту, преследуя цель поддержать сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Аналогичная акция проходила сегодня и в Москве.

"Пусть это служит напоминанием людям и представителям власти о том, что нам необходимы гарантии безопасности в том случае, если кто-то из членов семьи окажется в опасности из-за действий близкого человека. Мы хотим иных семейных традиций для нашей страны, которые будут основаны на уважении, равенстве и ненасилии", - манифестировали организаторы петербургской акции.

Напомним, Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет заключения за убийство родного отца, который на протяжении нескольких лет истязал их и насиловал. В июле 2018 года девушки не выдержали и в рамках самообороны убили отца. На тот момент им было 17,18 и 19 лет соответственно.

Ранее Следком отчитался о завершении расследования дела. Согласно позиции СК, "двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими". Мотив - личная неприязнь.

СК уточнил, что будет настаивать на том, чтобы младшую сестру Марию отправили на принудительное лечение. Ангелина и Крестина признаны вменяемыми.

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