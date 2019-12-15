Беглов пообещал осмотреть все снегоплавильные пункты

Губернатор Александр Беглов дал слово в ближайшее время проконтролировать работу всех одиннадцати функционирующих в городе снегоплавильных пунктов, передает пресс-служба Смольного.

"Ещё раз повторю, снег нельзя выбрасывать в водоемы, реки и каналы, надо за этим строго следить", - сказал чиновник в момент посещения пункта на Рижском проспекте.

Сообщается, что в обозримом будущем в городе станет на три снегоплавильных пункта больше.

Напомним, что к предыдущей зиме коммунальные службы оказались не в полной мере готовы, и людей на улицах убивало льдом с крыш.

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