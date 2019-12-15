На выступлении "Би-2" федеральный телеканал заглушил слово "протесты"

Рок-группа "Би-2", выступая на вручении музыкальной премии "Виктория", постфактум столкнулась с неожиданным препятствием: слово "протесты" в тексте исполняемой ею песни "Люди на эскалаторах" явственно заглушалось. На этом сфокусировался блогер Влад Романцов в Twitter.
Оригинальный текст произведения выглядит так:
"И нежней протесты
Юношей в пуловерах
Смейся на таких контекстах
Мастерица весна
Делая фолловеров"
Отметим, что лингвистами слово "протест" было признано филологами одним из самых употребляемых и знаковых в 2019 году - наряду со словом "пожар".
В эфире России 1 из песни вырезали слово "протесты". В прямом смысле просто вставили тишину. Песню исполняли Би-2, Manizha, Леонид Агутин и группа Куртки Кобейна. Вся сила власти в России сегодня - это вырезать слова из песен, которые страшно слышать. Но музыку уже не остановить pic.twitter.com/MAY1y00ZvQ— Влад Романцов (@vlar_rus) 14 декабря 2019 г.