Лингвисты назвали "пожар" и "протест" словами 2019 года

Ученые из Государственного института русского языка имени Пушкина оценили частоту упоминания различных лексем в отечественных СМИ в 2019 году. Первые два места достались словам "пожар" и "протест". В предыдущие годы журналисты использовали их в несколько раз реже. Контекст, образуемый этими двумя словами, во-многом политический, полагает научрук проекта "Слово года" при институте, Михаил Осадчий.

"Всплеск частотности слова "пожар" обусловлен двумя событиями - пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова "протест" также подпитывалась вниманием сразу к нескольким событиям - протестам в Париже, Гонконге, Москве", - цитирует его трактовку результатов ТАСС.

Полный список "медийной повестки" года включил в себя более сотни слов. Отдельного внимания удостоился своего рода неологизм и российское изобретение: "суверенный интернет". Во-многом звучащий как оксюморон, этот термин, по мнению Осадчего, нуждается в особо тщательном толковании для людей, плохо знакомых с российскими реалиями.