Активисты Шиеса жалуются на приезд людей с закрытыми лицами

Экоактивисты, сконцентрировавшиеся на станции Шиес Архангельской области, сообщили о том, что на разъезд прибыли люди в масках, отказывающиеся представляться и занявшиеся работами с углем.

"Я пытался общаться с охраной и полицией, они не могут объяснить, почему нарушают закон. Некоторые из них не могут общаться, ведь им запрещают. Лица закрыты масками и балаклавами", - сообщил администратор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.

Отметим, что 15 декабря на Шиес приехали политики Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров и Михаил Светов. Здесь протестуют больше года против стройки огромного мусорного полигона, где планируют складировать московский мусор.

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