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13:20

Горсуд оставил историка Соколова под арестом

фото ЗакС политика Горсуд оставил историка Соколова под арестом

Горсуд Петербурга оставил в силе решение Октябрьского суда Петербурга об аресте историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Он признался в совершенном.

Пока Соколов находится в Москве, в психбольнице следственного изолятора «Бутырка». Здесь ему проведут психиатрическую экспертизу.

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