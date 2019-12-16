Глава ОСК о крейсере "Адмирал Кузнецов": Корабль на плаву, жить будет

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре, его отремонтируют и вернут в состав Военно-морского флота России, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По словам Рахманова, «корабль на плаву». «Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», - резюмировал глава ОСК.

Говоря о нанесенном ущербе, Рахманов пояснил, что пока помещения очищают от газа, полностью оценить их состояние пока нельзя. «На это еще уйдет какое-то время. Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель», - сказал он.

О сроках восстановления технической готовности крейсера и стоимости работ Рахманов говорить пока не готов. По его словам, он хотел бы пока воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев.

«Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря. По предварительным данным, причиной стала искра, упавшая в трюм при сварке, и воспламенение остатков мазута. Погибли два человека, пострадали по меньшей мере 12, двое из них получили ожоги дыхательных путей. «Адмирал Кузнецов» - единственный авианесущий крейсер России.