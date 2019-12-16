Чиновница из Ленобласти уволилась после нецензурного совета молодежи

Начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленобласти Александра Позднякова уволилась после инцидента с нецензурным словом в публичном выступлении, передает РИА «Новости».

Собеседница агентства подтвердила, что Позднякова ушла по собственному желанию и больше в администрации округа не работает.

Выступая в начале декабря на форуме «Доброволец Ленинградской области», Позднякова посоветовала молодым людям ******* [усердно работать]. Зрители в зале в ответ зашумели. Чиновница сразу попросила у них прощения за нецензурную лексику.

Спустя несколько дней глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков заявил, что выступление Поздняковой оценит комиссия по этике. При этом он подчеркнул, что администрации «не по пути с такими муниципальными служащими», и чиновница, скорее всего, будет уволена.