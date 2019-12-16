Юношу из Владикавказа оштрафовали за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

Один из районных судов Владикавказа назначил штраф в размере одной тысячи рублей по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики) местному жителю, 19-летнему студенту-юристу за публикацию в соцсети отрывка из фильма "Список Шиндлера", передает "Росбалт".

Ролик не понравился сотрудникам регионального центра "Э": на кадрах они узрели свастику. Видео юноша разместил в соцсети будучи еще 13-летним мальчиком.

"Постановление огласили сегодня. Мотивировочная часть будет завтра утром. Заберем, почитаем, будем обжаловать", - поделился с изданием адвокат молодого человека Алан Тедеев.

"Список Шиндлера" повествует о том, как в годы Второй мировой войны немецкий предприниматель Оскар Шиндлер, рискуя всем, спас из гетто более тысячи польских евреев. Кинолента получила множество наград, в том числе - "Оскар".

Кроме того, ранее Госдума частично разрешила демонстрировать нацистскую символику - без цели пропаганды или оправдания идеологии нацизма.