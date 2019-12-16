Суд перенес заседание по иску Федора Горожанко к полиции

Ленинский районный суд отложил рассмотрение дела по иску бывшего кандидата в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Федора Горожанко к УМВД по Адмиралтейскому району. Об этом Горожанко сообщил 16 декабря в своем Twitter.

Заседание отложено на 27 января, уточнил экс-кандидат. По его словам, судья отказалась допрашивать свидетелей, которые присутствовали во время задержаний экс-кандидата сотрудниками полиции. При этом, ранее вызванные свидетели в суд пришли: член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Справедливой России» Екатерина Фесик и лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Напомним, полиция задержала Горожанко у избирательной комиссии муниципального образования «Екатерингофский» во время кампании по выборам мундепов. Экс-кандидат требует признать действия правоохранительных органов незаконным.

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