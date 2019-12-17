Ройзман о поездке на Шиес: Люди взрослые, знающие себе цену

Политик Евгений Ройзман поделился впечатлениями от своей поездки к протестующим экоактивистам на железнодорожную станцию Шиес. Он поразился сплоченности и организованности людей, выбравших форму бессрочного протеста. К его удивлению, их гораздо больше, чем кажется, и они появляются в нужный момент по сигналу рынды, из окрестных селений: в самом лагере у станции их сравнительно небольшое количество.

"Я обнаружил, что все дороги, которые туда ведут, везде кордоны из местных жителей. Вежливо, спокойно смотрят, кто едет. Фиксируют любое движение. Постоянная связь налажена. В самом лагере меня удивило: совсем молодых нету, фриков каких-то, таких странных людей тоже нет. Люди взрослые, знающие себе цену. Там есть даже пенсионеры", - рассказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Известный своей борьбой с наркоманией, Ройзман также с удовольствием отметил, что на Шиесе введен и строго соблюдается сухой закон, а также царит абсолютная чистота: "ни соринки".

Напомним, что больше года в Архангельской области люди законными способами пытаются помешать строительству мусорного полигона.