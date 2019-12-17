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12:22

Попавшие в СИЗО к Шестуну правозащитники рассказали о грубом обращении с ним

фото ЗакС политика Попавшие в СИЗО к Шестуну правозащитники рассказали о грубом обращении с ним

Правозащитникам из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) удалось навестить в "Матросской тишине" экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна - спустя неделю после первой попытки. По словам члена ОНК Марины Литвинович, обращаются в тюрьме с известным арестантом грубо: принудительно кормят и применяют физическое насилие. Кроме того, сам он всерьез подозревает, что используются психотропные вещества, поскольку у него имеются длительные и необъяснимые провалы в памяти.

"Шестун бледен, истощен, с кресла не встает. Мы осматриваем Шестуна с его согласия и фиксируем бледо-синеватые гематомы прямоугольной формы размером примерно 10х15 см на внешней части стоп левой и правой ног, бледно-синеватую гематому прямоугольной формы размером примерно 10х15 см на левой руке выше локтя. Со слов Шестуна – это следы от средств фиксации – ремней, которыми он был привязан к кровати", - написала Литвинович в своем Facebook.

Сторона, представляющая интересы Шестуна, собирается жаловаться на условия его содержания в Страсбургский суд.

Судимый за крупное мошенничество в бытность свою чиновником, Шестун за полуторагодовой период нахождения в камере сильно подорвал здоровье. Во многом так случилось из-за того, что в знак протеста он постоянно голодает, категорически не признавая своей вины и фабулы обвинения в целом.

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