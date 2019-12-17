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17 декабря, 17:43

Здание "Ленфильма" обрело статус выявленного памятника

фото ЗакС политика Здание "Ленфильма" обрело статус выявленного памятника

Главное из занимаемых киностудией "Ленфильм" зданий, расположенное на Каменноостровском проспекте, 10 признали выявленным памятником, пишет пресс-служба Смольного. Это означает, что ему предоставили государственную охрану. Такой же статус получил сад "Аквариум", в котором студия находится.

Отмечается, что таким образом чиновники из КГИОП удовлетворили просьбу генерального директора фонда развития киностудии Эдуарда Пичугина. Построенное в 1956 году при Никите Хрущеве здание оценили как выразительный пример сталинского неоклассицизма.

Каменноостровский проспект, 10 - адрес, представляющий собой несколько корпусов, дореволюционная часть которых уже пребывает в статусе культурно-исторических памятников.

Отметим, что у "Ленфильма" имеются серьезные финансовые затруднения.

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