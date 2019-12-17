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17 декабря, 17:59

Суд оправдал участницу пикетов солидарности с московскими протестами в Петербурге

фото ЗакС политика Суд оправдал участницу пикетов солидарности с московскими протестами в Петербурге

Куйбышевский суд Петербуга оправдал активистку Марию Зинченко, которой вменяли участие в митинге во время одиночных пикетов 10 августа у Гостиного двора, передает «Фонтанка.ру».

В отношении Зинченко был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Полицейские расценили пикеты 10 августа как несогласованный митинг, сами участники утверждали, что это была серия одиночных пикетов, которая не требует согласования.

Это второе решение суда по этому делу. Ранее Куйбышевский суд не нашел состава правонарушения в действиях активистки, но полиция добилась в Горсуде нового рассмотрения дела. Адвокат Александр Передрук сообщил, что основным доказательством защиты была видеозапись с моментом задержания Зинченко. На ней видно, что у активистки нет плаката в руках, как и стоящих рядом с ней людей.

Одиночные пикеты 10 августа проходили в знак солидарности с участниками летних протестов в Москве. Люди с плакатами сменяли друг друга на одной точке, но полиция и ОМОН увидели в происходящем «признаки митинга» и задержали более 80 человек. Подробнее о том дне – в материале ЗАКС.Ру.

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