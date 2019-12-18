18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:45

Корреспондента ЗАКС.Ру не пустили на встречу депутатов с будущим вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Корреспондента ЗАКС.Ру не пустили на встречу депутатов с будущим вице-губернатором Петербурга

Начальник управления материально-технического обеспечения петербургского парламента Алёна Кукушкина воспрепятствовала проходу корреспондента ЗАКС.Ру в кулуары Большого зала Мариинского дворца, где представители фракций Заксобрания должны были встретиться с будущим вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым.

Кукушкина заявила, что журналисты не могут попасть на это мероприятие, так как их туда не приглашали. Объяснение, что корреспондента позвали парламентарии, которые в "собеседовании" участвуют, завхоза ЗакСа не устроили.

- Это мероприятие Законодательного собрания, а не депутата. Законодательное собрание вас на него не приглашало, - декламировала Кукушкина.

Отметим, что дверь вместе с Кукушкиной охранял человек, похожий на начальника отдела по режиму управления материально-технического обеспечения Валерия Кондакова. Ранее он не пускал журналистов на встречу депутатов с кандидатами в заместители губернатора Ириной Потехиной и Валерием Пикалёвым. При этом охранник двери отказывался полностью представляться, называя себя "Валерием Юрьевичем" и уверяя, что он не Кондаков.

Ранее присутствию сотрудников СМИ на подобных встречах никто не препятствовал.

Напомним, губернатор Александр Беглов внес в ЗакС предложение о согласовании кандидатуры Соколова в понедельник, 16 декабря. Ожидается, что парламент утвердит нового вице-губернатора на пленарном заседании 18 декабря.

Соколов до недавнего времени работал в руководстве ПАО "Группа ЛСР". До этого был министром транспорта России. Он уже работал в администрации Петербурга в 2004-2009 годах.

В городском правительстве Соколов займет место Олега Маркова, на днях ставшего представителем главы города по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:56 Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

14:55 Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

14:30 Инвалиды-колясочники напомнили комитету по соцполитике о своих нуждах

14:06 "Фейк и провокация": Гуцериев отрицает информацию об обысках

13:50 Муниципал: Дмитрий Монахов оскорбился на коллегу из "Малой Охты" за видео с несуществующей издёвкой

13:39 ЦИК одобрил создание 34 ТИКов в Петербурге

13:30 Песков выделил открытие Крымского моста в числе наиважнейших событий года

13:16 В деле экс-сенатора Арашукова появились новые "лица": все работали в "Газпроме"

12:59 Активисты отчистили плитку в историческом доме на Петроградской набережной

12:50 Выступая перед Мосгордумой нового созыва, Собянин отметил её нынешнюю "разнообразность"

12:39 СМИ: Калужский губернатор перейдет в Совет Федерации

12:30 Макаров: Соколов - это находка для города

12:20 СМИ известили об обысках у миллиардера Гуцериева

12:05 Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

11:59 В Хакасии обитавший в подъезде пенсионер умер в ожидании соцжилья

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru