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10:41

Макаров не дал депутатам задать вопросы Беглову

фото ЗакС политика Макаров не дал депутатам задать вопросы Беглову

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 декабря представил на заседании Законодательного собрания кандидатуру нового вице-губернатора Максима Соколова. Вопросы главе города депутатам не дал задать спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, сославшись на регламент.

Беспартийный депутат Михаил Амосов выразил свое недовольство невозможностью пообщаться с губернатором. Он обратил внимание, что Соколов заберет большинство полномочий вице-губернатора Эдуарда Батанова.

- Что будет делать Батанов? - спросил Амосов.

Вопрос остался риторическим, а Макаров, повысив голос, отправил депутата с его вопросами к начальнику отдела юридического управления ЗакСа, отвечающего за регламент.

В городском правительстве Соколов займет место Олега Маркова, на днях ставшего представителем главы города по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов. В Смольном Соколов будет курировать вопросы транспорта, инвестиций и туризма.

Сергей Еремеев


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