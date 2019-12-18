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12:30

Макаров: Соколов - это находка для города

фото ЗакС политика Макаров: Соколов - это находка для города

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров считает нового вице-губернатора Максима Соколова находкой для Петербурга и уверен, что чиновник сможет внести свои предложения во вверенные ему сферы: транспорт, инвестиции и туризм.

Выступая на брифинге в Мариинском дворце 18 декабря спикер отметил, что Соколов вопросы транспорта и инвестиций знает до деталей. Поддержку депутатского корпуса он объяснил опытом кандидата в вице-губернаторы.

- Это уважение к его опыту и той деятельности, которую он проводил в правительстве Матвиенко, - отметил Макаров.

Он также добавил, что Соколов успел поработать и федеральным министром транспорта, и руководителем крупной бизнес-корпорации.

Напомним, депутаты 18 декабря утвердили Соколова вице-губернатором. За его кандидатуру проголосовали 43 из 49 присутствовавших парламентария.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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