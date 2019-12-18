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14:06

"Фейк и провокация": Гуцериев отрицает информацию об обысках

фото ЗакС политика "Фейк и провокация": Гуцериев отрицает информацию об обысках

Миллиардер Михаил Гуцериев и принадлежащий ему холдинг "Сафмар" назвали ложной информацию о якобы ведущихся у него дома, а также в офисах компании, обысках.

"Утром 18 декабря в СМИ и телеграм-каналах стала распространяться информация об обысках в офисах группы „Сафмар“ и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности - у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте "Сафмара".

Заметки об обысках холдинг расценивает как "фейк и провокацию". "Нет, это не правда. Это провокация", - заявил Гуцериев в беседе с РЕН ТВ.

В пресс-службе столичного МВД аналогично не располагают какими-либо сведениями об обысках, пишет РБК.

Ранее сегодня о следственных действиях дома у Гуцериева и в его офисах известили несколько СМИ и Telegram-каналов. Они утверждают, что предпринимателя якобы подозревают в хищении 130 тысяч тонн нефти, которые были вывезены за границу. Ущерб от контрабанды составил не менее 2 млрд рублей.

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