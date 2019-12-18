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14:55

Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

фото ЗакС политика Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

Лидер справедливороссов Сергей Миронов представил свое видение того, как следует поступить с триллионом рублей из расходной части бюджета, который в 2019 году чиновники не смогли потратить. Граждане заслужили, по его мнению, получения в связи с открывшимся обстоятельством тринадцатых пенсий, зарплат и стипендий. Свою мысль он попытался донести до коллег по Государственной думе.

"600 миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей?", - передает слова политика с  трибуны его пресс-служба.

По мнению Миронова, это будет не просто популярной, но и грамотной мерой.

"Ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса", - уверен социал-демократ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил возникшую коллизию ростом ответственности чиновников и нежеланием совершать необязательные траты.

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