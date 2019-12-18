Миронов предлагает поделить триллион неизрасходованных бюджетных рублей между гражданами

Лидер справедливороссов Сергей Миронов представил свое видение того, как следует поступить с триллионом рублей из расходной части бюджета, который в 2019 году чиновники не смогли потратить. Граждане заслужили, по его мнению, получения в связи с открывшимся обстоятельством тринадцатых пенсий, зарплат и стипендий. Свою мысль он попытался донести до коллег по Государственной думе.

"600 миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей?", - передает слова политика с трибуны его пресс-служба.

По мнению Миронова, это будет не просто популярной, но и грамотной мерой.

"Ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса", - уверен социал-демократ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил возникшую коллизию ростом ответственности чиновников и нежеланием совершать необязательные траты.