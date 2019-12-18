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16:43

Собянин посетовал на провокаторов, якобы виноватых в столкновениях на столичных митингах

фото ЗакС политика Собянин посетовал на провокаторов, якобы виноватых в столкновениях на столичных митингах

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил вину за силовой разгон летних митингов на неких провокаторов, якобы подначивавших демонстрантов и предлагавших погромы. Заявление прозвучало в ходе его выступления перед депутатами Мосгордумы 18 декабря.

"В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей. И никого не арестовывают, не задерживают, дубинками не бьют, никаких конфликтов нет. Ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, в первую очередь тех провокаторов, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали штурмовать мэрию", - приводит позицию Собянина РИА "Новости".

По его словам, "звать под дубинки" было "безобразной историей". О ком конкретно идет речь, он так и не прояснил. Он также выразил страх перед анархией и стихийными перекрытиями движения.

Непосредственно летом, вскоре после митингов за честные выборы в Мосгордуму, Собянин, комментируя сотни задержанных и десятки избитых людей, похвалил силовиков за проделанную работу. Политологи предполагали, что чиновника заставили произнести этот текст в администрации президента и что он стилистически очень не похож на его традиционную риторику.

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