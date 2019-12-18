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16:52

Суд оштрафовал мать фигуранта дела "Сети" за пикеты у Кремля

фото ЗакС политика Суд оштрафовал мать фигуранта дела "Сети" за пикеты у Кремля

Тверской райсуд столицы решил оштрафовать на 10 тысяч рублей Светлану Пчелинцеву - мать фигуранта дела "Сети"* Дмитрия Пчелинцева - за то, что она вышла поддержать пикетом сына и других политзэков к стенам Кремля, передает "МБХ медиа".

Рассмотрение дела проходило без участия женщины и её защиты: ей инкриминировали ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения митинга).

Пчелинцеву и еще троих родительниц фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" задержали на Кремлевской набережной 7 декабря. Дамы вышли в пикет, протестуя против уголовных дел, возбужденных в отношении их детей.

Напомним, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

* Организация признана террористической и запрещена в России

 

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