Экозащитники надеются, что информация о Шиесе прозвучит на ежегодной пресс-конференции Путина

Противники строительства на станции Шиес огромной скандальной свалки выступили с обращением ко всем неравнодушным согражданам в преддверии ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря. Несмотря на то, что на летней "прямой линии" с народом тема Шиеса никак не прозвучала и, по некоторым сведениям, подверглась цензуре, поморы и коми не оставляют надежд на то, чтобы информация на этот раз все же просочилась в эфир. Они призывают в этот день всех, у кого есть возможность, навестить лагерь протестующих на станции.

"Мы будем мониторить в рамках закона ситуацию в этот день, чтобы показать Москве, что мусорный кризис не преодолён и мы готовы стоять в обороне своей земли до конца, а СМИ уже дали согласие на освещение нашей мирной массовой акции", - говорится в паблике "Комитет защиты Вычегды".

Ожидая, что будет прямое включение, где дадут слово инициаторам строительства "экотехнопарка", активисты рассчитывают, что и их слово каким-то образом прозвучит.

14 декабря о годовом "стоянии" на Шиесе выпустил документальный фильм блогер и общественный деятель Илья Варламов.