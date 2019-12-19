Путин предложил сделать единой базовую ставку по окладам врачей

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос о возможном изменении модели управления медицинской сферы для увеличение заработных плат врачам. Глава государства считает, что действующую систему лучше не трогать.

По его мнению, изменение тарифа ОМС не поможет в решении вопроса. Увеличение тарифа отразится на всей экономике: в итоге вырастет инфляция, уверен Путин. По его словам, так инфляция «съест» все повышенные зарплаты.

Путин считает, что в решении проблемы может помочь изменение базовой ставки единого оклада. По всей стране должен работать единый подход к размеру ставки и стимулирующим выплатами. Также президент считает, что необходимо избавиться от несправедливой разницы между зарплатами главврачей и узких специалистов.