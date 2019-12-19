"Донбасс порожняк не гонит": Путин заявил об отсутствии иностранных войск в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что в юго-восточных областях Украины нет «никаких иностранных войск», в конфликте участвуют местные жители и, возможной, наемники.

Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка. Последний заметил, что у украинских журналистов нет проблем с работой в России, но «возможно, если бы украинские танки были на Кубани», ситуация была бы другой. Путин в ответ спросил, какие танки: Цимбалюк сообщил, что Т-64, собранные в Харькове. «Ну, это советские машины», - заметил Путин.

Цимбалюк спросил, когда Путин примет «решение о расформировании оккупационных администраций в Луганской и Донецкой областях». В ответ Путин подчернул, что эти администрации – «законные органы», которые были сформированы по результатам выборов «в строгом соответствии с Минскими соглашениями». Российский президент заявил, что на территории ЛНР и ДНР нет иностранных войск, только местные, и у них своя боевая техника. «Наемники, может, и есть, но они не основа вооруженных формирований», - сказал президент.

«Донбасс порожняк не гонит», - добавил Путин.

Путин подчеркнул, что закрытие российско-украинской границы может быть только после того, как в ЛНР и ДНР проведут выборы. По его мнению, проблема на Донбассе в том, что у властей Украины нет желания решать вопрос в тесной связи с населением, а не силовым способом.