Путин: Я указов о присвоении Героя России просто так не подписываю

Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции дал понять, что считает обоснованным присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героев России.

Вопрос задал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он обратил внимание на вопрос режиссера Александра Сокурова, заданный Путину на заседании СПЧ. Тогда режиссер сказал, что следует переосмыслить звание Героя России, указав, что его носят те, кто воевал друг против друга, к примеру, в ходе чеченкой войны.

«Я указов о присвоении звания Героя России просто так не подписываю», - подчеркнул Путин.

Говоря об Ахмате Кадырове, Путин заявил, что Кадыров погиб «от рук террористов» «за Чечню, чеченский народ и за Россию». Президент признался, что не может себе просить того, что отпустил Кадырова на празднование 9 мая в 2004 году, где прогремел взрыв. Рамзан Кадыров подвергает свою жизнь опасности каждый день, «под пули лезет», считает Путин.

Упомянул Путин и о восстановлении Грозного после войны. «Кадырову можно было бы и Героя труда дать – но молодой еще, подождет», - заявил Путин.

Сам Рамзан Кадыров, комментируя вопрос Сокурова ранее, обвинил режиссера в «националистических высказываниях» и попытке вызвать «межнациональную напряженность». Он счел провокационным и «грубо искажающим действительность» замечание Сокурова.