После рейда Россельхознадзора в утиль отправилась тонна "запрещенной" еды

Совместный рейд сотрудников транспортной прокуратуры, таможни и Россельхознадзора привел к изъятию у индивидуального предпринимателя, владеющего двумя магазинами "Товары из Финляндии", свыше 1000 килограмм санкционной продукции, привезенной в Россию из Европы.

В ходе досмотра торговых точек инспекторы изъяли у бизнесмена 746 кг сыра, 134 кг сливочного масла, 96 кг колбасных изделий и 2 кг рыбы, произведенные в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии.

Вся продукция была уничтожена.

В июле вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать запрещенные продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос в правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.