Путин: Экономика России адаптировалась к санкциям

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к «внешним шокам». Так он ответил на пресс-конференции 19 декабря на вопрос о давлении европейских санкций на Россию.

- Наша экономика, это я могу с полной уверенностью заявить, адаптировалась к внешним шокам. А национальная валюта стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями на энергоносители. В этом смысле происходит «отстегивание» нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти, - сказал глава государства.

Он считает, что в санкциях есть и плюсы для России: созданы новые производства, заводы и отрасли производства. В частности, в стране появилась отрасль строительства двигателей для морских судов. При этом, Путин отметил, что лучше избавиться от политически мотивированных решений в экономике.