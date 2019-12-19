Путин о наказании для граждан-иноагентов: В США за это до 5 лет лишения свободы

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что закон об иностранных агентах предполагает только административную отвественность, в отличие от законов США.

Вопрос задала корреспондент «Ведомостей». Она спросила президента, что он может сказать пользователям интернета, которые опасаются попадания под закон о физлицах-иноагентах. Путин в ответ привел в пример США, где термин «иностранный агент» появился в 1930-е годы, и дело Марии Бутиной, которая некоторое время провела в американской тюрьме.

«За иностранное агентство у них — до 5 лет лишения свободы! А у нас только административная ответственность», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что если гражданин получает деньги из-за рубежа и занимается «внутриполитической деятельностью», то есть основания полагать, что идет вмешательство во внутренние дела страны. «Кто оплачивает музыку, тот ее и заказывает»