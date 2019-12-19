МО «Смольнинское» решило выйти из Совета муниципальных образований Петербурга

Депутаты МО «Смольнинское» на заседании 18 декабря в целях экономии бюджетных средств приняли решения выйти из Совета муниципальных образований Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру представитель партии «Яблоко» в совете Никита Юферев.

- Когда мы начали рассматривать проект бюджета на 2020 году, увидели строчку о выплате 96 тысяч рублей на членский взнос в этот совет, - рассказал Юферев. - Глава нашего финансового управления прокомментировал, что в 2019 году этот взнос составлял 80 тысяч рублей. То есть он растет примерно на десяточку в год. За пять лет нашего созыва накапает полмиллиона. Я об этом совете мало что знал. Зашел на его сайт – там они обнимаются, целуются, дарят цветы ветеранам муниципальных войн… Это не стоит сотни тысяч в год.

Мундеп назвал орган бессмысленным и предположил, что избранный глава МО «Смольнинское», в котором единороссы получили меньшинство, не сможет войти в руководство Совета муниципальных образований.

На следующем заседании депутаты планируют вычеркнуть расходы на членский взнос в совет из проекта бюджета в рамках второго чтения документа, добавил Юферев.

Второе чтение бюджета должно было состояться 18 декабря, однако его решили перенести. Юферев утверждает, что задержка происходит из-за сопротивления местной администрации попыткам оптимизировать траты на ее содержание:

- Администрация [муниципалитета] отказывается предоставлять нам документы по своей заработной плате и по содержанию. Они ссылаются на закон о персональных данных. Но у нас сформирована контрольно-счетная комиссия, которая ссылается на федеральный закон о контрольно-счетных комиссиях. Мы не хотим ничего публичить, мы пытаемся понять, из чего формируются 58 миллионов рублей на содержание наших аппаратов.

В очередной раз не состоялись выборы главы МО «Смольнинское». Вопрос подняли депутаты из общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания», однако голосование решили отложить, поскольку позиция фракции «Яблоко» не поменялось. «Яблочники», напомним, подозревают участников «Центрального района» в сговоре с единороссами и утверждают, что будут участвовать в выборах главы только после переговоров по этому вопросу между всеми оппозиционными группами. Они предлагают выдвинуть на должность главы руководителя петербургского отделения партии Екатерину Кузнецову. Депутаты их группы «Центральный район» - Елену Мишкинис.

Совет муниципальных образований Петербурга был сформирован 17 декабря 2005 года. Его цели – содействие развитию местного самоуправления, усиление взаимодействия между муниципалами и государственными органами России и Петербурга, развитие гражданского общества. Президиум совета из 18 глав округов встречается в среднем раз в два месяца, также от одного до трех раз в год проводятся съезды совета.

В настоящее время в совет входят все 111 городских муниципалитета. МО «Смольнинское» вступило последним, в 2012 году.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.