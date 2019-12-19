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20:48

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

фото ЗакС политика Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Генпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Расследование дела объявлено завершенным. В Генпрокуратуре напомнили, что Шестуну вменяют нарушение ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело подсудно Серпуховскому городскому суду, но дело в этом суде рассматривать невозможно, поскольку Шестун был главой района в течение 15 лет. В связи с этим Генрокуратура ходатайствовала в Мосгорсуде об изменении подсудности и направлении дела в другой районный суд Подмосковья.

По версии следствия, с 2003 по 2018 год Шестун через доверенных лиц якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок.

Шестун за полуторагодовой период нахождения в камере сильно подорвал здоровье. Он держит головку в знак протеста, не признавая своей вины и фабулы обвинения в целом.

 

 

 

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